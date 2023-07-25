Азат Максум о возможном бое с Джошуа Ваном: «Я видел его трешток, но не воспринимаю особо»

Казахстанский боец UFC Азат Максум о потенциальном бое с американцем Джошуа Ваном:

«Ван – известный для боец для казахской аудитории. Наши стили подходят друг другу, думаю, что можно провести с ним бой. Я видел его трешток, но я не воспринимаю это особо. Я ему предложил бой в октябре в Абу-Даби. Думаю, что в октябре будет удобно, туда могут приехать много казахстанских болельщиков. К этой дате я буду готов. Но это еще не обсуждалось c UFC, ждем от них информацию»

Азат сам назвал имя Вана после победы над Тайсоном Нэмом, пообещав отомстить за поражение Жалгаса Жумагулова.

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