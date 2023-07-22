Жумагулов о перепалке с Джошуа Ваном: «Это же шоу. Вану просто повезло, он вышел на готовое»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов прокомментировал перепалку в соцсетях с Джошуа Ваном.

«Это же шоу. Вану просто повезло, он вышел на готовое. Я был никакой, чисто на характере выступил. Да, можно было сняться с боя, но я не из таких. Поэтому вышел на поединок. Ни о чем не сожалею», – отметил Жумагулов.

В последнем поединке в UFC казахстанец проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом. После этого поединка Жумагулов был исключен из ростера UFC. 

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