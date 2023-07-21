Джошуа Ван – Жумагулову: «Попрощайся с UFC, сучка»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Джошуа Ван ответил на критику своего соперника Жалгаса Жумагулова.

Казахстанец ранее заявил, что не был готов к бою из-за недостаточного количества времени для подготовки и пожаловался на грязную манеру ведения боя американца.

«После полного лагеря ты не выйдешь оттуда живым, братец. Попрощайся с UFC, сучка», — ответил на критику Ван.

В последнем поединке в UFC казахстанец проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом. После этого поединка Жумагулов был исключен из ростера UFC. 

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1 комментарий

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Ян Дружинин
6 боев просрал надо же а разговоров было сколько….
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