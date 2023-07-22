Жумагулов о дальнейшей карьере: «Хочу подраться в Казахстане перед нашими болельщиками»
Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал о дальнейших планах в карьере.
«Хочу подраться в Казахстане, именно перед нашими болельщиками. Наши если деньгами смогут осилить, то примем предложение. Если нет, то буду дальше биться в Штатах. Сейчас восстанавливаюсь. Плечо у меня сильно травмировано. На днях попробовал с молодыми потренироваться, вроде нормально, но чуть побаливает. Даст бог, думаю, в ноябре вернусь в октагон», – сказал Жумагулов.
В последнем поединке в UFC казахстанец проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом. После этого поединка Жумагулов был исключен из ростера UFC.
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