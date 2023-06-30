Головкин может провести бой с Джоном Райдером в Казахстане

Теги Геннадий Головкин бокс Джон Райдер Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО).

Райдер в беседе с журналистом GiveMeSport Чарли Симсом заявил, что GGG предложил провести бой в Казахстане.

Напомним, что Райдер и Головкин в своих последних на сегодня поединках уступили единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу (58-2-2, 39 КО).

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