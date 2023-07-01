Артем Резников: «После поражения от Вартаняна меня встретили в Казахстане как героя»

Артем Резников рассказал о поддержке, которую получил после поражения от Эдуарда Вартаняна.

«Я был очень удивлен. Не ожидал такой поддержки. Меня поддержали в Казахстане как будто я какой-то герой. После возвращения меня на каждом углу старались поддержать, сказать добрые слова. Удивлен поддержкой армянских болельщиков. Даже не предполагал, что столько армян мне напишут и поддержат. Очень приятно. Поэтому поражение дало мне мотивацию порадовать всех этих людей своими победами», – сказал Резников.

Напомним, что Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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