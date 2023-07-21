Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов: «Не хотелось бы драться со своими»

Средневес UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал о нежелании соперничать с соотечественником Нурсултоном Рузибоевым.

«Не хотелось бы драться со своими, но это спорт. В UFC тоже не приветствуют отказы. Если им сказать «нет», могут тебя забанить на полгода или на год. Это наша работа. Мы знали, на что идем. Но вот если мне скажут с Нурсултоном драться, откажусь.

Это мой соотечественник, зачем это мне нужно? Два узбека в сильнейшем промоушене найдут с кем еще подраться. Дело не в том, что он лучше меня и может меня побить, а в том что в этой лиге очень много американцев, бразильцев, европейцев. В 84 кг очень много ребят, с кем можно подраться», – сказал Мурадов.

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