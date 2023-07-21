Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов: «Не хотелось бы драться со своими»

Теги UFC MMA Махмуд Мурадов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Средневес UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал о нежелании соперничать с соотечественником Нурсултоном Рузибоевым.

«Не хотелось бы драться со своими, но это спорт. В UFC тоже не приветствуют отказы. Если им сказать «нет», могут тебя забанить на полгода или на год. Это наша работа. Мы знали, на что идем. Но вот если мне скажут с Нурсултоном драться, откажусь.

Это мой соотечественник, зачем это мне нужно? Два узбека в сильнейшем промоушене найдут с кем еще подраться. Дело не в том, что он лучше меня и может меня побить, а в том что в этой лиге очень много американцев, бразильцев, европейцев. В 84 кг очень много ребят, с кем можно подраться», – сказал Мурадов.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий