Жумагулов обратился к Вану: «Ты дрался грязно, и после этого хвастаешься, что покончил со мной?»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-9) ответил на недавние дерзкие заявления своего бывшего соперника, американского файтера Джошуа Вана:

«Я прошел через тренировочный лагерь, который длился пять месяцев, и на протяжении этих пяти месяцев у меня сменились пять соперников. За неделю у меня было две весогонки. И в то же время я не снялся с боя: я вышел в октагон и дрался с травмированной рукой. Ты же вышел подготовленным и, кстати, дрался очень грязно: бил в пах и пользовался моментом, когда я поворачивался к рефери, и наносил мне удар. После победы раздельным решением ты хвастаешься, что покончил со мной?»

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