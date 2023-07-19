Жалгас Жумагулов обратился к фанатам: «Где бы вы хотели, чтобы я дрался дальше?»
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов после увольнения из UFC обратился к болельщикам в социальных сетях.
«Шоу должно продолжаться! Где бы вы хотели, чтобы я дрался дальше?» – задался вопросом Жумагулов.
В последнем поединке в UFC казахстанец проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.
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