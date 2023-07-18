Нурбек Карабала о подписании Жумагулова в NAIZA: «Он не против»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о подписании в лигу экс-бойца UFC Жалгаса Жумагулова:

«С Жалгасом мы один раз общались на эту тему. Он, в принципе, не против. Сейчас, если вывести за рамки UFC, то вообще нет разницы, где драться, потому что главное это – с кем драться и каким будет гонорар? С Жалгасом у нас братские и дружеские отношения, думаю, проблем организовать бой не будет. Главное договориться об условиях и сопернике, потому что все остальное осуществимо»

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