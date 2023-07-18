Нурбек Карабала о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу более универсальный, чем Азат, но у обоих есть все, чтобы быть чемпионами»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о дебюте Асу Алмабаева в UFC:

«Я ранее говорил, что Азат и Асу могут после двух успешных боев, быть в топе. Во-первых, из-за того, что в наилегчайшем весе все очень быстро меняется, а во-вторых, нет каких-то явных долгожителей. Азат и Асу голодные до боев и Максум если не получил никаких травм, скорее всего, будет готов уже осенью подраться еще раз. В UFC любят таких бойцов и когда спортсмен всегда готов к поединкам. Если сравнивать Азата и Асу, то Алмабаев более универсальный, только антропометрия у него немного другая. Если в моральном и ментальном плане они будут хорошо подходить к поединкам, то у них есть все, чтобы постоянно держаться в топах, а возможно, быть чемпионами или претендентами. Эти два веселых казахских батыра могут навести шороху в UFC и реально поломать многих»

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»