Нурбек Карабала о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу более универсальный, чем Азат, но у обоих есть все, чтобы быть чемпионами»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Азат Максум Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о дебюте Асу Алмабаева в UFC:

«Я ранее говорил, что Азат и Асу могут после двух успешных боев, быть в топе. Во-первых, из-за того, что в наилегчайшем весе все очень быстро меняется, а во-вторых, нет каких-то явных долгожителей. Азат и Асу голодные до боев и Максум если не получил никаких травм, скорее всего, будет готов уже осенью подраться еще раз. В UFC любят таких бойцов и когда спортсмен всегда готов к поединкам. Если сравнивать Азата и Асу, то Алмабаев более универсальный, только антропометрия у него немного другая. Если в моральном и ментальном плане они будут хорошо подходить к поединкам, то у них есть все, чтобы постоянно держаться в топах, а возможно, быть чемпионами или претендентами. Эти два веселых казахских батыра могут навести шороху в UFC и реально поломать многих»

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