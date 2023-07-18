Азат Максум о дебютной победе: «Удосрочить было сложно, Нэи стойкий боец»

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Казахстанский боец Азат Максум о дебюте в UFC:

«Для моего дебюта в UFC это был очень хороший соперник. В марте Нэм был в топ-15 нашего дивизиона и является опасным для любого бойца. Не могу сказать, что поединок получился сложным, но и легким назвать его не могу. Это самый опытный соперник в моей карьере, и я чувствовал большую ответственность перед этим боем. В клетке мне не удалось реализовать все свои навыки. Думаю, что из-за дебюта был чуть-чуть скованным. Но я хотел выиграть любым способом. Удосрочить его сложно, хотя я хорошо попадал коленями в голову, но Нэм стойкий боец. Думаю, он не ожидал, что я буду биться с ним в стойке. В дальнейшем буду стараться показывать все свои навыки»

Максум в дебютном поединке выиграл раздельным решением судей у Тайсона Нэма.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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