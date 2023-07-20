Нурбек Карабала о реванше Махачев – Оливейра: «Ислам не полностью насладился победой в первом бою»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры:

«Посмотрел бы этот поединок. Ровно год назад я был на первом бое Махачев – Оливейра. Был крутой вечер, крутой бой. Ислам тогда добыл очень хорошую победу, но мне кажется, не полностью насладился ей, потому что на трибунах произошел инцидент между Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым. Но считаю, что в реванше исход будет таким же, если Махачев подойдет в хорошем моральном состоянии и справится с вессосгонкой. Думаю, будет снова досрочная победа Ислама»

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