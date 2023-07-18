Нурбек Карабала о турнире UFC в Казахстане: «Это интересно UFC, но все будет зависеть от геополитической обстановки»

Президент лиги NAIZA раскрыл подробности переговоров с UFC о проведении турнира в Казахстане:

«Впервые разговор об этом поднимался в 2018 году. В UFC хотели приехать и желают этого, но последние события в СНГ, скорее всего, их отпугивают. Мы начинали переговоры о том, чтобы сделать здесь Шавкату бой за титул или провести какую-либо защиту. Это интересно UFC и все будет зависеть от складывающейся геополитической обстановки»

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