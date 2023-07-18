Максум назвал дату боя с Ваном: «Не переоценивай себя»

Азат Максум ответил Джошуа Вану, предложив ему дату боя:

«Ван, надеюсь UFC решит, что ты следующий. Я готов. Давай встретимся 21 октября в Абу-Даби. Не переоценивай себя! У меня свои планы в UFC, и я хочу убрать тебя»

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»