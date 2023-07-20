Хоакин Бакли о бое с Рахмоновым: «Я хотел бы этот бой. Если нокаутируешь меня, дам 25 000 долларов из кармана»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хоакин Бакли Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Полусредневес Хоакин Бакли (16-6) в поисках нового соперника заявил, что готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто нокаутирует его в октагоне:

«Я пока не получал известий от UFC о моем следующем бое. Я хотел бой с Джеком Делла Маддаленой, с Яном Гарри, с Шавкатом Рахмоновым, но сейчас это не имеет значения. Сейчас неважно, с кем я буду драться, я хочу драться в августе. Я хочу драться в сентябре. Так что это обращение ко всем в полусреднем весе. И еще, я хочу сделать небольшое дополнение: если ты нокаутируешь меня, я дам тебе дополнительно 25 000 долларов из своего кармана»

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