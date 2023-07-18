Иван Штырков о бое Гастелум – Рахмонов: «Шавкат выйдет и съест Гастелума»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Иван Штырков Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Иван Штырков поделился прогнозом на бой казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова и американца Келвина Гастелума:

«Рахмонов — это другой уровень. Рахмонов выйдет и, мне кажется, съест Гастелума. Да, тот дрался действительно с топовыми бойцами, вопросов нет. Мы знаем, что Шавкат Рахмонов на другом уровне, так заряжен, он не позволяет снизить оборотов в своей подготовке. Чем может Гастелум победить, я не вижу. Он не феноменальный ударник, борьба ну... Хороший бой для Рахмонова, просто подраться, заработать деньги и также укрепиться на позиции, на которой он стоит»

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