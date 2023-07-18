Джек Делла Мадалена приблизился к Рахмонову в рейтинге UFC

После очередного турнира UFC обновили рейтинги по весовым категориям. Так очередная победа австралийца Джека Делла Мадалена позволила ему обойти в рейтинге полусреднего веса ирланца Иана Гэрри.

Теперь Маддалена занимает 13 место в рейтинге.

Чемпионом в этом весе является Леон Эдвардс, казахстанец Шавкат Рахмонов занимает 6 место.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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