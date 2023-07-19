Казахстанцы Аманкул и Жусупов могут выступить в карде у Канело

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Канело Альварес - Дмитрий Бивол Спорт Казахстана

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес 30 сентября проведет бой против Джермелла Чарло.

В рамках основного карда турнира может состоятся бой одного из казахстанских боксеров команды Suleimen Promotion Абылайхана Жусупова и Абилхана Аманкула.

Сейчас менеджеры активно занимаются подбором соперника для казахстанских боксеров.
Казахстанцы тренируются в Вегасе с 3 июля. В том числе принимают активное участие в спаррингах с чемпионом мира Теренсом Кроуфордом, который готовится к бою за звание абсолюта против Эррола Спенса.

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