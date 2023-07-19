Казахстанские боксеры помогают Кроуфорду в подготовке к бою со Спенсу
29 июля в Лас-Вегасе состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
Кроуфорду в подготовке к этому бою помогают казахстанские боксеры Абилхан Аманкул и Абылайхан Жусупов, которые являются спарринг-партнерами американского спортсмена.
Непобежденные казахстанские боксеры команды Suleimen Promotion тренируются в Вегасе с 3 июля под руководством тренера Каната Оракбаева и Асета Айсина.
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