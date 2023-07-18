Нурбек Карабала о турнире в Бишкеке: «Эта страна достойна зрелища»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о выборе Бишкека, как локации следующего турнира лиги:

«У нас есть предстоящий поединок между Султаном Жолдашбеком и корейцем Ю Суенгом. В Кыргызстане мы еще ни разу не проводили свои турниры, а эта страна достойна такого зрелища и бойцов. Нас очень часто просят провести ивент в Кыргызстане, где очень богатая история и культура противостояний, много бойцов, которые дерутся как в СНГ, так и за рубежом»

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