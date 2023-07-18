Нурбек Карабала о бое Рахмонов – Чимаев: «Подходящее время для этого боя, когда кто-то из них станет чемпионом»

Глава казахстанского ММА-промоушена Naiza FC Нурбек Карабала озвучил важное условие для боя Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева в UFC:

«Возможно, будет такой прецедент, когда Шавкат согласится подраться в промежуточном весе, допустим в 80 кг. Почему бы и не сделать бой с Чимаевым, который как я понимаю, не может сделать вес. Думаю, что самое подходящее время для этого было тогда, когда кто-то из них стал бы чемпионом, именно в полусреднем весе. В этом случае, это имело бы место быть, и оказалось бы интересно, как западной и европейской аудитории, так и аудитории стран СНГ»

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