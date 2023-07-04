Боец NAIZA Серикулы об уникальности Рахмонова: «Он все делает хорошо, он создан для ММА»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец лиги NAIZA Тимур Серикулы об уникальности Шавката Рахмонова;

«Шавкат – он очень сильный пахарь, бегает отлично. Он все делает хорошо. Может на равных боксировать с мастерами спорта, бороться с международниками. Он был создан для ММА»

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