Нурбек Карабала о неудобных соперниках для Рахмонова: «Он сам неудобен практически для всех»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала о Шавкате Рахмонове:

«Я думаю, для Рахмонова нет неудобных бойцов. Он сам для многих неудобен, практически для всех. У него длинные конечности. Да, его можно перевести, но сложно удержать. Он не понимает, что такое проигрывать. Главное – не растерять эти качества, а приумножить их. Рахмонову нужен был поединок с Джеффом Нилом. Я считаю, что Шавкат вырастет после этого боя»

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