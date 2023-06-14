Нурбек Карабала о неудобных соперниках для Рахмонова: «Он сам неудобен практически для всех»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о Шавкате Рахмонове:

«Я думаю, для Рахмонова нет неудобных бойцов. Он сам для многих неудобен, практически для всех. У него длинные конечности. Да, его можно перевести, но сложно удержать. Он не понимает, что такое проигрывать. Главное – не растерять эти качества, а приумножить их. Рахмонову нужен был поединок с Джеффом Нилом. Я считаю, что Шавкат вырастет после этого боя»

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC