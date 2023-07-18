Айбек Шокпутов про бой Максум – Ван: «Ван опасен на средней и ближней дистанции»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Айбек Шокпутов поделился мнением, чем может быть опасен американец Джошуа Ван для казахстанца Азата Максума:

«Азат выше ростом, поэтому Ван опасен для него на средней и ближней дистанции. У Джошуа есть защита от борьбы, и он бьет с близкой дистанции. У него тяжелые руки — ему нельзя давать бить. Азату нужно держать его на дистанции и переводить в борьбу. Думаю, если этот бой состоится, тренерский штаб Максума выберет хорошую тактику»

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум (17-0) победил американца Тайсона Нэма (21-14-1), после чего бросил вызов Джошуа Вану.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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