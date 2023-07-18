Гойти Дазаев о бое Максума и Нэма: «Азат оставил приятное впечатление»

Казахстанский файтер ММА Гойти Дазаев поделился мнением о поединке Азата Максума (17-0) против американца Тайсона Нэма (21-14-1):

«Смотрел этот бой в обязательном порядке. Максум оставил приятное впечатление, выиграл очень хорошего соперника. Нэм — очень опытный боец, нокаутер. Для Азата эта победа очень важная и нужная. Сомнений в судейском решении не было. Примерно, так и есть — победа Максума раздельным решением судей»

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум победил Нэма раздельным решением судей и успешно дебютировал в лучшем промоушне мира.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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