Известный тренер о новом вызове для Максума: «Ван подходит ему стилистически»

Айбек Шокпутов поделился мнением о вызове на бой американца Джошуа Вана (8-1), брошенный казахстанцем Азатом Максумом (17-0):

«Почему Максум бросил вызов Вану? Возможно, Азат считает, что этот соперник подходит ему стилистически. Он невысокого роста, Азат сможет его держать на дистанции. Максум бьет много прямых ударов, меняет стойки, выполняет смещения. Джошуа будет тяжело приспособиться к шагу, на соперника он идет прямо. Наверное, Азат считает его удобным соперником для себя»

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум победил американца Тайсона Нэма (21-14-1) раздельным решением судей и успешно дебютировал в лучшем промоушне мира.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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