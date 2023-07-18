Джошуа Ван обратился к Максуму: «Давай сделаем этот бой в августе или сентябре. Если нет, не смей упоминать мое имя»
Американский боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван обратился к представителю Казахстана Азату Максуму, который ранее бросил ему вызов после своего победного дебюта в лиге
«Давай сделаем этот бой в августе или в сентябре. Если нет, тогда не смей упоминать мое имя. Я стараюсь оставаться активным», — написал он, тегнув страницы Максума, UFC, президента промоушена Даны Уайта и матчмейкера Мика Мэйнарда.
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