Джошуа Ван обратился к Максуму: «Давай сделаем этот бой в августе или сентябре. Если нет, не смей упоминать мое имя»

Американский боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван обратился к представителю Казахстана Азату Максуму, который ранее бросил ему вызов после своего победного дебюта в лиге

«Давай сделаем этот бой в августе или в сентябре. Если нет, тогда не смей упоминать мое имя. Я стараюсь оставаться активным», — написал он, тегнув страницы Максума, UFC, президента промоушена Даны Уайта и матчмейкера Мика Мэйнарда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joshua “THE FEARLESS” Van 🇲🇲 (@thefearlessmma1)

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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