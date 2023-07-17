Сергей Морозов: «Азату Максуму нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился мнением о поединке казахстанца Азата Максума (17-0) против американца Тайсона Нэма (21-14-1).

— Я очень рад, что Азат победил. Я счастлив, когда побеждают простые казахстанские ребята. Теперь ему нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Нужно стать лучше, как боец. Понимаю, это его дебют в UFC — было трудновато. Я знаю, о чем говорю. У него рекорд 17-0 — желаю дальше идти вперед, — сказал спортсмен.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум победил Нэма раздельным решением судей в дебютном бою в промоушене.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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