Сергей Морозов: «Азату Максуму нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился мнением о поединке казахстанца Азата Максума (17-0) против американца Тайсона Нэма (21-14-1).

— Я очень рад, что Азат победил. Я счастлив, когда побеждают простые казахстанские ребята. Теперь ему нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Нужно стать лучше, как боец. Понимаю, это его дебют в UFC — было трудновато. Я знаю, о чем говорю. У него рекорд 17-0 — желаю дальше идти вперед, — сказал спортсмен.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум победил Нэма раздельным решением судей в дебютном бою в промоушене.

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