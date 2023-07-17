Айбек Шокпутов о победе Максума: «На мой взгляд, Азат немного горел, все-таки первый бой в лучшем промоушене мира»

Айбек Шокпутов, вырастивший немало чемпионов в профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», поделился, какие недостатки были у казахстанца Азата Максума (17-0) в поединке против американца Тайсона Нэма (21-14-1):

«Уверенную победу в дебютном поединке Максуму было сложно сделать. Тайсон Нэм — очень опытный боец. У него есть рост, физическая сила, он очень чувствительный на дистанции. Не думал, что Азат сможет завершить бой каким-то лакипанчем — была большая вероятность этого от Нэма. У Тайсона была слабая борьба — вроде защиту держит, но были проблемы с проходами. Я не его наставник, чтобы указывать на ошибки. Для этого у него есть свои тренера. Считаю, что он провел очень хороший бой. Азат неплохо чувствовал дистанцию. На мой взгляд, он немного горел. Все-таки первый бой в лучшем промоушне мира — это не так просто».

Напомним, на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США) Максум победил Нэма раздельным решением судей и успешно дебютировал в лучшем промоушне мира.

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