Кайрат Ахметов о победе Максума: «Возникали ошибки, но к следующему поединку Азат выйдет на новый уровень»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Угловой Азата Максума в дебютном бое в UFC против Тайсона Нэма, Кайрат Ахметов рассказал о победе казахстанца:

«Все у нас получилось. У Азата Максума еще оставались силы и неиспользованный арсенал домашних заготовок, которые он так и не применил. Наша команда довольна итогом боя. Это дебютный поединок, на нас лежала огромная ответственность. Естественно все волновались: и мы, и Азат. Все-таки соперник очень опытный и опасный, несмотря на его возраст.

Мы постарались подобрали тактику на все три раунда. В ходе поединка возникло пару моментов, когда можно было форсировать события, но не стали рисковать. Из угла я старался контролировать казахстанского бойца, чтобы он не летел вперед.

Есть еще момент: я не согласен с тем, что победу Азату Максуму отдали раздельным решением. Думаю, мы забрали все три раунда, но надо пересмотреть бой. Да, возникали ошибки, над которыми надо еще работать. Будем исправлять и к следующему поединку непобедимый казахстанский боец выйдет на новый уровень»

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