Джошуа Ван ответил на вызов Максума: «Будь осторожнее с желаниями»

Американский боец UFC Джошуа Ван ответил на вызов Азата Максума, который тот бросил ему после победного дебюта в промоушене:

Джошуа опубликовал послание в Instagram, по всей видимости адресованное Максуму: «Будь осторожнее со своими желаниями. Они могут сбыться».

16 июля Максум победил раздельным решением судей другого файтера из США Тайсона Нэма, после чего заявил о желании подраться с Ваном и отомстить ему за своего соотечественника Жалгаса Жумагулова.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»