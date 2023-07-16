Акбар Таиров о победе Максума над Нэмом: «Азат забрал первые два раунда»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Акбар Таиров высказался о дебюте соотечественника Азата Максума в UFC:

«Смотрел, спорный бой. Но Азат — красавчик. Рад, что выиграл. Хороший опыт для него. Дальше его ждут ещё сильнее соперники. Заслуживал ли победы Тайсон Нэм? На то и было решение раздельное. Считаю, что Азат забрал первые два раунда, третий отдал».

 Ранним утром 16 июля непобеждённый казахстанец Максум (17-0) судейским решением взял верх над американцем Тайсоном Нэмом в своём дебютном поединке в UFC.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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