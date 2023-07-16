Максум о раздельном решении судей: «Был уверен, что поднимут мою руку»

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Казахстанец Азат Максам прокомментировал раздельное решение судей в дебютном бою против Тайсона Нэма:

«Я был уверен, что поднимут мою руку. Посмотрите на его лицо — у него гематомы и рассечения — и на мое. Очевидно, что я нанес ему больше урона. Так что я был уверен, что сделал достаточно, чтобы забрать бой как минимум 2-1. Хотя я был немного удивлен, что решение было раздельным»

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