Максум о раздельном решении судей: «Был уверен, что поднимут мою руку»

Казахстанец Азат Максам прокомментировал раздельное решение судей в дебютном бою против Тайсона Нэма:

«Я был уверен, что поднимут мою руку. Посмотрите на его лицо — у него гематомы и рассечения — и на мое. Очевидно, что я нанес ему больше урона. Так что я был уверен, что сделал достаточно, чтобы забрать бой как минимум 2-1. Хотя я был немного удивлен, что решение было раздельным»

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