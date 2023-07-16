В UFC оценили дебют Азата Максума: «Новый опасный боец»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Официальный аккаунт UFC Eurasia оценил победу казахстанского дебютанта UFC Азата Максума.

 «В наилегчайшем весе появился новый опасный боец!» — сообщается в аккаунте.

Напомним, Максум победил американца Тайсона Нэма раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе. 

Таким образом, теперь рекорд Азата в MMA — 17-0. Максум по победной статистике сравнялся с другим казахстанским файтером, Шавкатом Рахмоновым.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий