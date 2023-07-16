В UFC оценили дебют Азата Максума: «Новый опасный боец»

Официальный аккаунт UFC Eurasia оценил победу казахстанского дебютанта UFC Азата Максума.

«В наилегчайшем весе появился новый опасный боец!» — сообщается в аккаунте.

Напомним, Максум победил американца Тайсона Нэма раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе.

Таким образом, теперь рекорд Азата в MMA — 17-0. Максум по победной статистике сравнялся с другим казахстанским файтером, Шавкатом Рахмоновым.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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