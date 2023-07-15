Резников обратился к Свириду после нокаута: «Это спорт!»
Артем Резников обратился к экс-чемпиону АСВ и ONE Игорю Свириду после поражения нокаутом:
«Родной, это спорт! Был не твой день. Но на этом не надо останавливаться!»
Свирид проиграл нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Night в Москве.
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