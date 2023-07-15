Резников обратился к Свириду после нокаута: «Это спорт!»

Артем Резников обратился к экс-чемпиону АСВ и ONE Игорю Свириду после поражения нокаутом:

«Родной, это спорт! Был не твой день. Но на этом не надо останавливаться!»

Свирид проиграл нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Night в Москве.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»