Жанибек Алимханулы: «Я король среднего веса»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы обратился к будущим соперникам.

«Я побью любого, повторяю, любого! Я король среднего веса!», — заявил Алимханулы на своей странице в соцсети.

В последнем бою Алимханулы нокаутировал канадского боксера Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) и защитил свой чемпионский титул.

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