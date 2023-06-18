Жанибек Алимханулы: «Я король среднего веса»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы обратился к будущим соперникам.

«Я побью любого, повторяю, любого! Я король среднего веса!», — заявил Алимханулы на своей странице в соцсети.

В последнем бою Алимханулы нокаутировал канадского боксера Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) и защитил свой чемпионский титул.

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