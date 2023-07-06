Алимханулы: «В этом году у меня будет два титула»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы выступил с новым заявлением в социальных сетях.

«Надеюсь, в этом году у меня будет два титула, иншалла!», — написал Алимханулы в твиттер.

В последнем бою Алимханулы победил нокаутом канадца Стивена Батлера.

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