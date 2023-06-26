Карлос Адамес хочет провести бой с Алимханулы: «У него есть пояс»

Временный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес поделился своими планами на следующий поединок.

«У Алимханулы есть пояс. Фалькао и Лара вскоре подерутся за титулы, так что противостояния с ними являются маловероятными. Поэтому к чемпионству у меня будет долгий путь, но, как я уже говорил, Бог знает, когда идеальное время. У меня будет свой шанс.

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«Думаю, что есть еще варианты в 168 фунтах. Можно пойти и победить Калеба Планта или Давида Бенавидеса. Я могу драться с любым из них. Я спарринговал с ними. Не думаю, что вес станет для меня проблемой. Я очень силен. У меня есть все что нужно, чтобы драться в этой весовой категории», – сказал Адамес.

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