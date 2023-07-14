Тайсон Нэм о бое с Максумом: «Они выводят этого молодого льва против старого»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Американский боец UFC Тайсон Нэм (21-13-1) прокомментировал предстоящий бой с дебютантом UFC Азатом Максумом (16-0) из Казахстана.

— Азат Максум — непобежденный боец, на которого UFC, вероятно, возлагают надежды как на будущего чемпиона. Поэтому они выводят этого молодого льва против старого. Посмотрим, кто в итоге возьмет верх. Чувствую, что наши с ним стили схлестнутся, и мы взорвем. Это будет захватывающее зрелище.

Я всегда был хорошо мотивирован. Возможно, в этот раз мне придает дополнительной мотивации тот факт, что я являюсь аутсайдером. Если вы посмотрите на мой послужной список, то увидите, что порой я отлично проявлял себя, когда не был фаворитом. Это по-настоящему волнующе. Многие бойцы не любят этого, а я чувствую, что смогу преуспеть и выложиться на максимум.

Это последний бой по моему второму контракту с UFC. То самое время, чтобы совершить прорыв. Мне необходимо показать прекрасное выступление. Думаю, это любого мотивирует, — сказал Нэм в интервью пресс-службе UFC.

Их противостояние состоится ранним утром 16 июня в рамках турнира UFC Vegas 77.

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