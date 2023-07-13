Жумагулов: «Ко мне в США приезжала семья, помогала готовиться к поединкам»

Известный казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о жизни в США.

– На этот раз семья приезжала ко мне в США, помогала готовиться к поединкам. Если честно, так гораздо легче тренироваться. Чувствую, что подготовительный процесс проходил совсем не так, как обычно. Оно и понятно – питание правильное, сбалансированное. Даже тело как-то изменилось. Да и вес как-то проще стало сгонять. Помню раньше накануне взвешивания утром просыпался, у меня стабильно был излишек 3,5 кг. Я его за час убирал. Теперь такого не возникало. Все благодаря правильному питанию.

В последнем поединке в UFC Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Боец прожил в США 5 месяцев из-за отмены двух своих боев.

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