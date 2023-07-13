Жумагулов: «Ко мне в США приезжала семья, помогала готовиться к поединкам»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о жизни в США. 

 – На этот раз семья приезжала ко мне в США, помогала готовиться к поединкам. Если честно, так гораздо легче тренироваться. Чувствую, что подготовительный процесс проходил совсем не так, как обычно. Оно и понятно – питание правильное, сбалансированное. Даже тело как-то изменилось. Да и вес как-то проще стало сгонять. Помню раньше накануне взвешивания утром просыпался, у меня стабильно был излишек 3,5 кг. Я его за час убирал. Теперь такого не возникало. Все благодаря правильному питанию.

В последнем поединке в UFC Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Боец прожил в США 5 месяцев из-за отмены двух своих боев. 

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий