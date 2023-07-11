Жалгас Жумагулов: «Чтобы жить в США нужно пахать, как лошадь»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов ответил на вопрос, собирается ли он переехать в США.

– Чтобы жить в США надо пахать, как лошадь. Там все очень дорого. Наверное, нет. Прилетать туда, чтобы потренироваться – это одно. Жить – совсем другое. Я сейчас смотрю, как молодежь туда стремится. Думают, что там все так легко и просто. Сколько я знаю наших казахов, которые там живут, они дальнобойщиками работают. Семьи свои практически не видят, с утра до ночи на своих траках туда-сюда мотаются, – отметил Жумагулов.

В последнем поединке в UFC Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей.

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