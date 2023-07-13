Азат Максум: «Самый сложный бой в карьере был в Brave»

Дебютант UFC из Казахстана, боец наилегчайшего веса Азат Максум рассказал о самом сложном поединке в карьере.

– Самым сложным был бой на турнире Brave в Бахрейне с французом Мишелем Алжаруи. Я принял поединок на коротком уведомлении за десять дней, а соперник оказался крепким и решил зарубиться. Он был опасен своими габаритами и физическими данными, но я с ним справился, – рассказал Максум.

15 июля Максум встретится в UFC с американцем Тайсоном Нэмом.

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