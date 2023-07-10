NAIZA проведет следующий турнир в Бишкеке

Казахстанская лига NAIZA проведет следующий турнир в августе в столице Кыргызстана Бишкеке.

Главным событием турнира станет противостояние в легчайшем весе между чемпионом Ю Суёнгом и победителем гран-при Султаном Жолдашбеком.

Также в рамках турнира запланирован старт командного гран-при.

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