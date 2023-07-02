Донченко снова бросил вызов Рафикову

Украинский боец лиги NAIZA Даниель Донченко отреагировал на обновленный рейтинг лиги в легком дивизионе, где украинец расположился на 3-м месте в след за чемпионом Магомедом Кабардиевым, Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым:

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