Донченко снова бросил вызов Рафикову

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Украинский боец лиги NAIZA Даниель Донченко отреагировал на обновленный рейтинг лиги в легком дивизионе, где украинец расположился на 3-м месте в след за чемпионом Магомедом Кабардиевым, Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым:

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