Президент URAL FC о совместном турнире с NAIZA в Алматы: «Работать с такими лигами – одно удовольствие»

Президент лиги URAL FC Радмир Габдуллин о совместном турнире с NAIZA в Алматы:

«Мы с NAIZA правильным образом провели работу над ошибками и подвели итоги. Работать с их командой очень комфортно. Нам очень понравилось проводить совместные турниры. Возможно, поменяем какие-то форматы: представления спортсменов, Гран-при. Но вообще, NAIZA – очень хороший, стабильный, а главное — честный партнёр. Работать с такими лигами – одно удовольствие. Я это видел и по отзывам нашей команды, и собственными глазами. Получилось здорово, это было круто»

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