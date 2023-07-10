Камару Усман о бое с Рахмоновым: «Подрался бы с Шавкатом в титульном бою»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Камару Усман ответил на вопрос о потенциальном поединке с Шавкатом Рахмоновым.

— Подрался бы я с Шавкатом Рахмоновым? Да, я бы принял этот бой, если бы он был титульным. В конце концов, каждый боец хочет стать чемпионом. Когда вы попадаете в топы, вам хочется стать чемпионом. Если я чемпион, то кто я такой, чтобы отказывать ему в шансе стать чемпионом? Но мы вместе тренируемся у одного наставника, так что если наш поединок будет не за титул, то какой в этом смысл?, — сказал бывший чемпион UFC Усман.

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