Гойти Дазаев о травме: «За два дня до отъезда со сборов порвал мениск»

Гойти Дазаев рассказал о травме, из-за которой был вынужден сняться с боя против Дмитрия Бекрева:

«Был на сборах в Хасавюрте, буквально за 2 дня до отъезда порвал мениск. Сделал операцию, пройду восстановление и начну готовиться к боям. Скорее всего буду готов осенью»

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