Гойти Дазаев о бое Рахмонов – Гастелум: «Преимущество Шавката в молодости и антропометрии»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев поделился мнением о предстоящем поединке казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) против американца Келвина Гастелума (21-8).

— Анонс боя Рахмонова с Гастелумом — это хорошая новость. Думаю, будет отличный поединок. Преимущество Шавката в молодости и антропометрии — будет хорошо держать дистанцию, и это является главным ключом к его победе. У Гастелума хорошие пушки — он очень сильно бьет. Думаю, бой продлится всю дистанцию, — считает спортсмен.

Бой Рахмонов – Гастелум пройдет 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий