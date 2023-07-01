Гойти Дазаев о бое Рахмонов – Гастелум: «Преимущество Шавката в молодости и антропометрии»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев поделился мнением о предстоящем поединке казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) против американца Келвина Гастелума (21-8).

— Анонс боя Рахмонова с Гастелумом — это хорошая новость. Думаю, будет отличный поединок. Преимущество Шавката в молодости и антропометрии — будет хорошо держать дистанцию, и это является главным ключом к его победе. У Гастелума хорошие пушки — он очень сильно бьет. Думаю, бой продлится всю дистанцию, — считает спортсмен.

Бой Рахмонов – Гастелум пройдет 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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