Названа главная проблема Дамира Исмагулова

Российский эксперт смешанных единоборств Михаил Краймер высказался о серии поражении Дамира Исмагулова;

«Не надо, мне кажется, быть каким-то профессионалом, чтобы сказать, что у Дамира сейчас просматриваются проблемы с борьбой. Хоть он и умеет бороться, но может не уделяет этому столько времени или не хочет бороться, я даже не знаю, но ему сейчас сложно. И главное, что его соперники это поняли. Мы с Артемом Резниковым об этом разговаривали и он сказал, что даже в 32 года Дамиру можно научиться бороться и яркий пример это Александр Сарнавский».

Отметим, что Исмагулов потерпел два поражения подряд в UFC Арману Царукяну и Гранту Доусону единогласными решениями судей.

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